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Сегодня, 10:23

Василий Ломаченко назвал любимых боксеров детства

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира Василий Ломаченко (17-2) рассказал, что в детстве ему нравились бои Роя Джонса-младшего (66-9) и Майка Тайсона (50-6).

«Когда я начал следить за Роем Джонсом, мне было 8-9 лет. Сначала, в 6 лет, моим любимым боксером был Майк Тайсон. Но потом, когда я стал немного старше, я полюбил Роя Джонса-младшего и его стиль. Тайсон нравился мне из-за его мощи, скорости и его движений. Он — легенда», — сказал Ломаченко в интервью ESNEWS.

Ломаченко в прошлом бою победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября 2022-го на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

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