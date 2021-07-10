Пакьяо не восстановят в статусе чемпиона мира WBA перед боем со Спенсом
22:03
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) не восстановила экс-чемпиона мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо в статусе чемпиона мира в полусреднем весе, сообщает Boxing Scene.
WBA отклонила прошение филиппинца, который в начале года был переведен в статус «чемпиона в отпуске» из-за полуторагодичного периода без боев.
После победы над Китом Турманом в 2019 году Пакьяо удерживал чемпионский пояс WBA (Super) в полусреднем весе. В январе титул передали Йорденису Угасу.
В бою против Эррола Спенса, который состоится 21 августа в Лас-Вегасе, на кону будут стоять титулы американца WBC и IBF в полусреднем весе.
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