Пакьяо не восстановят в статусе чемпиона мира WBA перед боем со Спенсом

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) не восстановила экс-чемпиона мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо в статусе чемпиона мира в полусреднем весе, сообщает Boxing Scene.

WBA отклонила прошение филиппинца, который в начале года был переведен в статус «чемпиона в отпуске» из-за полуторагодичного периода без боев.

После победы над Китом Турманом в 2019 году Пакьяо удерживал чемпионский пояс WBA (Super) в полусреднем весе. В январе титул передали Йорденису Угасу.

В бою против Эррола Спенса, который состоится 21 августа в Лас-Вегасе, на кону будут стоять титулы американца WBC и IBF в полусреднем весе.