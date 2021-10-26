Усик занял второе место в рейтинге P4P от The Ring, Фьюри — вне топ-10
15:40
Издание The Ring опубликовало рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Возглавил рейтинг P4P мексиканец Сауль Альварес.
Украинец Александр Усик, который 26 сентября единогласным решением одержал победу над британцем Энтони Джошуа, занял четвертое место.
Отметим, что в топ-10 не попал британец Тайсона Фьюри, победивший 10 октября американца Деонтея Уайлдера.
Рейтинг р4р The Ring выглядит следующим образом:
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Александр Усик (Украина)
3. Наоя Иноуэ (Япония)
4. Теренс Кроуфорд (США)
5. Джош Тэйлор (Великобритания)
6. Эррол Спенс (США)
7. Теофимо Лопес (США)
8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
9. Василий Ломаченко (Украина)
10. Казуто Иока (Япония).
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