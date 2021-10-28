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Усик рассказал, как праздновал победу над Джошуа

13:15
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Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что делал после победы над британцем Энтони Джошуа.

«После победы вернулись в отель и заказал вкусную еду, — приводит слова Усика Daily Mail. — Попробовал уснуть, но так и пролежал без сна в кровати до самого утра. Что кушал? Куриный суп и гречку с грибами. Даже сейчас за обеденным столом пока все наслаждаются вином, я продолжаю наслаждаться вкусом негазированной воды».

Усик победил Джошуа единогласным решением судей 25 сентября. В активе украинского боксера 19 побед в 19 боях. У британца — 24 победы и 2 поражения в 26 поединках.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/boxing/article-10137625/Oleksandr-Usyk-vows-NOT-lose-plot-like-Anthony-Joshuas-conqueror-Andy-Ruiz-Jr.html

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