Усик рассказал, как праздновал победу над Джошуа

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что делал после победы над британцем Энтони Джошуа.

«После победы вернулись в отель и заказал вкусную еду, — приводит слова Усика Daily Mail. — Попробовал уснуть, но так и пролежал без сна в кровати до самого утра. Что кушал? Куриный суп и гречку с грибами. Даже сейчас за обеденным столом пока все наслаждаются вином, я продолжаю наслаждаться вкусом негазированной воды».

Усик победил Джошуа единогласным решением судей 25 сентября. В активе украинского боксера 19 побед в 19 боях. У британца — 24 победы и 2 поражения в 26 поединках.