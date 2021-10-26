Бандиты ограбили дом Томми Фьюри на 800 тысяч фунтов

Дом боксера Томми Фьюри и его подруги Молли-Мэй Хейг в Манчестере был ограблен, сообщает издание Mail Online. Отмечается, что грабители вынесли из дома спортсмена 800 000 фунтов стерлинга.

Ограбление произошло 21 октября в 10 вечера. Пара в этот момент находилась в Лондоне.

«Похоже, это опытная банда, которая знала, что делать, так как у них была техника и они ждали, когда Молли-Мэй и Томми уедут. Они украли вещи на сумму около 800 тысяч, в результате чего у пары не осталось ничего, кроме того, что было у них в чемоданах в Лондоне в ночь события», — передает слова источника Mail Online.

22-летний Фьюри — младший брат чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Молодой боксер в своей карьере провел только 7 поединков и все выиграл.

В 2019 году Томми взял перерыв в профессиональном спорте и снялся в реалити-шоу «Остров любви» вместе со своей девушкой Молли-Мэй Хейг. Пара заняла второе место.