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Донэйр нокаутировал Убаали и стал чемпионом WBC в легчайшем весе

08:19

Филиппинец Нонито Донэйр нокаутировал француза Нордина Убаали и отобрал у него пояса WBC в легчайшем весе. Поединок прошел в Калифорнии (США).

38-летний Донэйр в третьем раунде дважды отправил соперника в нокдаун, после чего прозвучал гонг. В четвертом раунде 34-летний Нордин вновь оказался в нокдауне и тогда рефери остановил поединок.

Донэйр не выходил на ринг с ноября 2019 года.

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