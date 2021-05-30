Донэйр нокаутировал Убаали и стал чемпионом WBC в легчайшем весе
08:19
Филиппинец Нонито Донэйр нокаутировал француза Нордина Убаали и отобрал у него пояса WBC в легчайшем весе. Поединок прошел в Калифорнии (США).
38-летний Донэйр в третьем раунде дважды отправил соперника в нокдаун, после чего прозвучал гонг. В четвертом раунде 34-летний Нордин вновь оказался в нокдауне и тогда рефери остановил поединок.
Донэйр не выходил на ринг с ноября 2019 года.
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