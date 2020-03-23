Усик хочет встретиться с Джошуа и Фьюри
06:47
Украинский тяжеловес Александр Усик рассказал, что хочет выйти на ринг против обладателей чемпионских титулов в тяжелом весе британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
— Хочу драться с обоими, — приводит слова Усика Sky Sports. — Я упорно тружусь для этого.
Их совместный бой? Последнее, о чем я думаю, это о том, кто с кем будет боксировать. Никаких прогнозов.
33-летний Усик на профессиональном ринге он одержал 17 побед (13 нокаутом) в 17 боях
23 мая Усик должен провести в Лондоне поединок с британцем Дереком Чисорой.