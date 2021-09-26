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Усик единогласным решением судей победил Джошуа и стал новым чемпионом мира

01:06
Энтони Джошуа против Александра Усика. Фото Twitter
Энтони Джошуа против Александра Усика. Фото Twitter
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Украинский боксер Александр Усик в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO победил действующего чемпиона британца Энтони Джошуа.

Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.

Боксерский вечер прошел в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

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Сергей Разин все материалы автора

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