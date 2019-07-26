У Дадашева не было проблем со здоровьем накануне боя с Матиасом

У российского боксера Максима Дадашева не было проблем со здоровьем накануне боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.

– Макс не подделывал никаких справок, – приводит ТАСС слова Климаса. – Он всегда проходил всю медицину в США в каждом поединке или через бой. Сканировали голову, делали МРТ и МРА, сдавали все по каждому штату. Макс полностью проходил все медицинское обслуживание по требованиям каждого штата. Это какой-то маразм.

Дадашев скончался в США во вторник 23 июля. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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