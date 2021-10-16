Трояновский считает, что Миттаг мог симулировать травму в поединке с Чудиновым

Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский поделился мнением о поединке Федора Чудинова с немцем Ронни Миттагом.

«Миттаг мог симулировать. Я думаю, возможно, это так и есть. Зная тактику Федора, он все время идет вперед, прессингует, наносит такие неприятные, монотонные, жесткие удары. И, возможно, Миттаг за два раунда все это успел прочувствовать, и, возможно, понял, что ловить ему нечего. И лишь бы чтобы не быть нокаутированным, вот так симулировал. Но это только мое предположение. Возможно, спасовал, спасовал. Тем более, если там не было никаких нокдаунов», — приводит РЕН ТВ слова Трояновского.

Чудинов победил Миттага техническим нокаутом, немец отказался продолжать бой из-за травмы и не вышел на третий раунд. Чудинов стал чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ» во втором среднем весе.

27-летний Чудинов одержал 25-ю победу на профессиональном ринге (17 нокаутов) при двух поражениях. 31-летний Миттаг потерпел пятое поражение при 31-й победе (16 нокаутов).

Телеканал РЕН ТВ и Youtube-канал «Ушатайка» транслировали соревнования в прямом эфире.