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Чудинов победил Миттага в главном поединке вечера бокса в Казани

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Федор Чудинов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Чудинов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец Федор Чудинов одержал победу в поединке с немцем Ронни Миттагом. Это был главный бой вечера бокса в Казани.

Россиянин победил техническим нокаутом. Миттаг отказался продолжать бой из-за травмы и не вышел на третий раунд. Чудинов стал чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ» во втором среднем весе.

27-летний Чудинов одержал 25-ю победу на профессиональном ринге (17 нокаутов) при двух поражениях. 31-летний Миттаг потерпел пятое поражение при 31-й победе (16 нокаутов).

Телеканал РЕН ТВ и Youtube-канал «Ушатайка» транслировали соревнования в прямом эфире.

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Евгений Петров все материалы автора
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