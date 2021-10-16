Чудинов победил Миттага в главном поединке вечера бокса в Казани

Российский боец Федор Чудинов одержал победу в поединке с немцем Ронни Миттагом. Это был главный бой вечера бокса в Казани.

Россиянин победил техническим нокаутом. Миттаг отказался продолжать бой из-за травмы и не вышел на третий раунд. Чудинов стал чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ» во втором среднем весе.

27-летний Чудинов одержал 25-ю победу на профессиональном ринге (17 нокаутов) при двух поражениях. 31-летний Миттаг потерпел пятое поражение при 31-й победе (16 нокаутов).

Телеканал РЕН ТВ и Youtube-канал «Ушатайка» транслировали соревнования в прямом эфире.