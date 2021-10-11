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Поветкин — о победе Усика над Джошуа: «Порадовался от чистого сердца, что победил наш боец»

11 октября, 17:13
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин высказался о победе украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Можно ли сказать, что победил наш боец? Да, конечно. Порадовался от чистого сердца, что победил Усик. Молодец», — сказал Поветкин в интервью «СЭ».

Усик победил Джошуа единогласным решением судей по итогам 12-ти раундов. Тем самым непобежденный украинский спортсмен стал новым абсолютным чемпионом в супертяжелой весовой категории.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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