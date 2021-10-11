Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин высказался о победе украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Можно ли сказать, что победил наш боец? Да, конечно. Порадовался от чистого сердца, что победил Усик. Молодец», — сказал Поветкин в интервью «СЭ».

Усик победил Джошуа единогласным решением судей по итогам 12-ти раундов. Тем самым непобежденный украинский спортсмен стал новым абсолютным чемпионом в супертяжелой весовой категории.