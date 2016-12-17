Тренер Стиверна не видит смысла Поветкину завершать карьеру

Тренер канадского боксера Бермейна Стиверна Дональд Хаус считает, что Александру Поветкину не нужно делать поспешных выводов по поводу возможного завершения карьеры. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против канадца Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен. Новым соперником россиянина станет француз Йоанн Дюопа.

– Вы знаете, в боксе такое случается, не сказал бы, что это удивительно, но у Поветкина это не в первый раз, а уже во второй, я думаю, что допинг-программа не должна допускать такие случаи, – цитирует "Р-Спорт" Хауса. – Я не думаю, что он должен завершить карьеру, я думаю, что сначала нужно разобраться в этой ситуации – и тогда будет понятно, стоит ли ему прекращать.