Тренер боксера Ананяна охарактеризовал его соперника одним словом

Тренер российского боксера Петроса Ананяна Вели Мамедов рассказал о качествах его соперника пуэрториканца Субриэля Матиаса. Бой состоится 23 февраля в Лас-Вегасе в андеркарте реванша Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

— Упрямый, стойкий, крепкий и физически хорошо сложен, — цитирует тренера «РЕН ТВ». — Знает, что делать в ринге. А это очень важно. Я его охарактеризую одним словом — опасность. Но это никаким образом не ставит каким-то фактором, который может отпугнуть.

Тренер считает, что на Ананяна никак не влияет тот факт, что предыдущий бой Субриэля Матиаса закончился трагедией. Напомним, россиянин Максим Дадашев скончался, получив серьезные травмы во время поединка.

— Прошлый поединок трагически закончился, опять же люди проводят несознательную параллель. Касаемо Петроса — на него это никаким образом не влияет. У него своя стратегия, свое мнение по поводу этого боя. И мы с ним разработали свою определенную тактику и будем ей следовать, — отметил Мамедов.

31-летний Ананян — чемпион IBF International (2017) в среднем весе, он одержал на профессиональном ринге 14 побед (7 нокаутом), дважды проиграл и два боя свел вничью. Матиас одержал 15 побед нокаутом в 15 поединках.