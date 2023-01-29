Тренер Бивола признался, что его не впечатлил бой Бетербиева с Ярдом

Российский тренер Геннадий Машьянов, тренирующий чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

«Бой Бетербиев выиграл, но сам поединок не сильно впечатлил. Не могу сказать, что кто-то явно выигрывал на момент остановки, фифти-фифти. Артур попал навстречу. До поединка я говорил, что из-за избыточной мышечной массы британец начнет замедляться. Так и произошло к середине боя. Но и у самого Бетербиева высокой скорости не было. Попал навстречу и поставил точку. Вся история. В технико-тактическом плане меня не впечатлил», — цитирует Маньянова MMA.Metaratings.ru.

Эта победа стала для Бетербиева 19-й в карьере. 38-летний боксер выиграл все 19 боев в профессиональном боксе, он нокаутировал всех своих соперников.