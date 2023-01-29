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Сегодня, 10:33

Тренер Бивола признался, что его не впечатлил бой Бетербиева с Ярдом

Виктория Кравченко
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Российский тренер Геннадий Машьянов, тренирующий чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

«Бой Бетербиев выиграл, но сам поединок не сильно впечатлил. Не могу сказать, что кто-то явно выигрывал на момент остановки, фифти-фифти. Артур попал навстречу. До поединка я говорил, что из-за избыточной мышечной массы британец начнет замедляться. Так и произошло к середине боя. Но и у самого Бетербиева высокой скорости не было. Попал навстречу и поставил точку. Вся история. В технико-тактическом плане меня не впечатлил», — цитирует Маньянова MMA.Metaratings.ru.

Эта победа стала для Бетербиева 19-й в карьере. 38-летний боксер выиграл все 19 боев в профессиональном боксе, он нокаутировал всех своих соперников.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-bivola-ne-uvidel-priznaki-spada-u-beterbieva-v-boyu-s-yardom-223604/
Бокс
Артур Бетербиев
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