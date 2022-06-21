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Сегодня, 18:18

Тренер Бетербиева отреагировал на желание Артура подняться в первый тяжелый вес

Давид Хачатрян
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Тренер чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0) Марк Рэмси считает, что в первом тяжелом весе Бетербиев будет быстрее и при этом сохранит свою ударную силу.

«Меня не удивило, что Артур заявил о желании подняться в первый тяжелый вес, — сказал Рэмси в интервью YouTube-каналу FightHype. — Если в полутяжелом весе появится возможность, то мы бы хотели пополнить нашу коллекцию титулов, но если будет лучшая возможность в первом тяжелом, то мы все хорошо обдумаем. В первом тяжелом весе Артур будет быстрее. При этом у него сохранится ударная мощь. Сохранится сила, которую он вкладывает в каждый удар».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Артур Бетербиев
ММА
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