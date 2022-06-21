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Сегодня, 18:30

Тренер Бетербиева дал прогноз на реванш Усика и Джошуа

Давид Хачатрян
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Тренер чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0) Марк Рэмси уверен в победе чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) над Энтони Джошуа (26-2) в реванше.

«Думаю, Усик одержит верх, — сказал Рэмси в интервью YouTube-каналу FightHype. — У Джошуа были шансы на победу в первом бою, но теперь Александр вошел во вкус. Усик сообразительный парень, хороший аналитик. В реванше ему будет даже проще».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Артур Бетербиев
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