Спарринг-партнер Джошуа рассказал, почему в реванше Усику будет тяжелее

Спарринг-партнер экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-2) Вартан Арутюнян считает, что в реванше Усику будет тяжелее, чем в первом бою в Лондоне.

«У обоих боксеров было достаточно времени, чтобы восстановиться, — приводит слова Арутюняна metaratings.ru. — Я думаю, что никто и не хотел мариновать аудиторию, потому что многие ждут этот реванш очень сильно, особенно британцы.

Если Усик согласился на бой, то ему ничто не мешает и ничто его не отвлекает, даже события, происходящие в его стране. Но я думаю, что Усику будет сложнее психологически в реванше, потому что теперь у него все пояса. Это еще большая ответственность, чем в первом бою, а Джошуа нечего терять".

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.