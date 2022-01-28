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Сегодня, 22:32

Новоселов рассказал о настрое на бой с Максом Топопром

Иван Шитик
Корреспондент

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов заявил, что ждет только победы от предстоящего поединка с Максом Топором.

«Я готов, со мной мои друзья, моя команда. Мандраж будет потом, уже после приятной победы, за которой я и приехал сегодня», — сказал боец РЕН ТВ.

Поединки предварительного и основного карда можно смотреть в прямом эфире на You Tube канале «Ушатайка». Три боя основного карда — в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Начало — 23:00.

Источник: https://ren.tv/news/sport/933272-novoselov-zaiavil-chto-priekhal-tolko-za-pobedoi
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