Тони Белью: «Бетербиев очень хорош, но Канело побьет его»

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3-1) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0).

«Бетербиев очень хорош. Я был удивлен его работой, которую он проделал в бою с Джо Смитом. Пусть все смеются, но я думаю, что Канело побьет Бетербиева», — написал британский боксер в Twitter.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Альварес проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (20-0) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.