Джо Смит впервые сделал заявление после поражения от Бетербиева

Бывший чемпион WBO в полутяжелом весе Джо Смит-младший (28-4) прокомментировал поражение чемпиону IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву (18-0), подчеркнув, что он возьмет небольшой перерыв в карьере.

«Мне бы хотелось начать со слов благодарности всем, кто поддерживает меня, — написал Смит в соцсетях. — Прошлый бой прошел не так, как я планировал. Я позабыл о геймплане, допустил ошибку и пропустил удар позади уха, который выбил меня из равновесия. Мне не удалось оправиться. Никаких оправданий. Я должен сделать глубокий вдох, расслабиться и вновь начать боксировать. В бою я хотел драться, и угодил в ловушки. Я очень хотел привезти титулы домой. Думаю, возьму небольшой перерыв, буду поддерживать себя в форме и решу, что делать дальше».

Смит проиграл Бетербиеву техническим нокаутом во втором раунде, и потерял пояс WBO. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.