Тони Белью: «Пиковый Майк Тайсон победил бы Деонтея Уайлдера»

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3) не сомневается, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) в своей лучшей форме смог бы победить бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2).

«Кто бы победил: Тайсон или Уайлдер? Вы никогда не видели такого зверя, как Майк Тайсон, ни до, ни после в дивизионе супертяжеловесов!» — написал Белью в соцсетях.

Тайсон завершил карьеру в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду (35-10).

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.