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5 сентября, 14:08

Тищенко о Борисе Лагутине: «Очень жаль, что такие личности уходят от нас»

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Российский боксер-любитель, двукратный Олимпийский чемпион Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход из жизни шестикратного чемпиона СССР по боксу Бориса Лагутина.

«Это была легенда советского бокса. Это первый и единственный дважды олимпийский чемпион советского союза. У Лагутина также есть бронзовая награда с Олимпийских игр, он обладатель различных званий. Конечно, очень жаль, что такие личности уходят от нас, но это жизнь. Очень приятно, что я был лично с ним знаком, имел возможность общения. Это всегда стимулировало на дальнейшие победы в ринге. Очень жаль расставаться, но такова жизнь», — сказал Тищенко «СЭ».

4 сентября на 85-м году жизни скончался шестикратный чемпион СССР по боксу Борис Лагутин. Причину смерти Федерация бокса России не сообщает.

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