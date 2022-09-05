На 85-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин

4 сентября на 85-м году жизни скончался шестикратный чемпион СССР по боксу Борис Лагутин. Причину смерти Федерация бокса России не сообщает.

«Федерация бокса России выражает искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта Бориса Николаевича», — говорится в заявилении Федерации.

Лагутин — заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и первый в истории страны двукратный чемпион Олимпийских игр (Токио-1964, Мехико-1968).

Сразу после победы в Олимпиады в Мехико Лагутин объявил о завершении спортивной карьеры. Затем он занимался организацией спортивно-массовых мероприятий, возглавлял Федерацию бокса СССР, работал заместителем председателя общества «Спартак», был начальником Управления физической культуры и спорта совета профсоюзов, а также создал свой собственный фонд «Оздоровление и спорт».