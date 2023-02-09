Дрозд выразил неприязнь к решению США бойкотировать ЧМ по боксу из-за россиян

Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Григорий Дрозд прокомментировал решение Федерации бокса США бойкотировать чемпионат мира из-за участия в нем российских спортсменов.

«Неприятное, необоснованное и неправильное решение со стороны команды Америки. Надеюсь, что эта история для них политизируется и оказывается давлением властями. Чемпионат мира — это площадка, где ты можешь проверить свои силы в самой сильной конкуренции наравне с лучшими спортсменами мира. А когда ты пропускаешь такие старты — это плохо для твоей карьеры и ведет к ослаблению. Зря они это делают. Могу точно сказать, что чемпионат мира без них не пострадает. Все пройдет на самом высоком уровне, и без американцев конкуренция все равно будет высокой», — приводит слова Дрозда MMA.Metaratings.ru.

Ранее на сайте Федерации бокса США появились информация, что они отказываются принимать участие в чемпионате мира, поскольку там буду участвовать российские и белорусские спортсмены.