Тищенко будет спарринг-партнером Тайсона Фьюри

Российский боксер Евгений Тищенко будет помогать британцу Тайсону Фьюри во время его подготовки к предстоящему поединку, информирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу RCC Boxing Promotions.

Экс-чемпион WBO, WBA (Super), IBF, IBО Фьюри 14 сентября в Лас-Вегасе проведет поединок против шведа Отто Уаллина, в активе которого 20 побед. На счету Фьюри 28 побед при ничьей в бою с обладателем пояса WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

Как сообщили в команде россиянина, Тищенко отправился в Великобританию, где будет помогать Фьюри в качестве спарринг-партнера. На счету олимпийского чемпиона 2014 года пять побед на профессиональном ринге.