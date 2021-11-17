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Денис Лебедев поздравил Тима Цзю с защитой титула WBO Global

15:26
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Российский боксер, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» победу сына Констанина Цзю Тима в бое с японцем Такеши Иноуэ в австралийском городе Голд-Косте.

«Однозначно поздравляю Тима Цзю с победой, болею за него, как за Костю, даже еще сильнее. За кого же мне еще болеть, за его противника что ли? Только за Тима. И друзья мои тоже следят и поддерживают Тима. Настолько он похож на Костю, что даже по некоторым боям можно просчитать, как он будет действовать, вот такое сходство между ними», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Цзю выиграл бой единогласным решением судей и защитил титул WBO Global 6-й раз в карьере, а также отнял у Иноуэ титул WBO Asia Pacific.

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