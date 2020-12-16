Тим Цзю нокаутировал Моргана в первом раунде

Австралийский боксер с российскими корнями Тим Цзю в бою за чемпионский пояс WBO Global в первом среднем весе нокаутом в первом раунде победил новозеландца Боуинна Моргана. Поединок прошел в пригороде Сиднея.

Сначала Цзю отправил соперника в нокдаун, а уже через несколько секунд апперкотом справа окончательно добил соперника.

26-летний Тим Цзю — обладатель двух региональных титулов, сын легенды бокса Кости Цзю. Его рекорд на профессиональном ринге — 17 побед (13 — нокаутом) и 0 поражений. Боксер остается непобедимым с момента дебюта 17 декабря 2016 года.