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21 декабря, 18:17

Тим Цзю рассказал, какой бой отца он постоянно пересматривает

Давид Хачатрян
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Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что он черпает вдохновение от просмотра боя Кости Цзю (31-2) и Заба Джуды (44-10).

«Чувак, я так часто пересматривал этот бой [Цзю и Джуды], — сказал Цзю в интервью AAP. — У каждого в детстве папа — это супергерой, и именно этот бой сделал его настоящим супергероем не только для меня, но и для всего мира. Этот бой реально вдохновляет меня, потому что он закрепил его имя в истории.

Чарло очень хорош, но его можно победить. Не хочу давать прогнозов, но сейчас я в сумасшедшей, феноменальной форме, и я только набираю обороты. Я готов как морально, так и физически».

Цзю подерется с Джермеллом Чарло (35-1) 28 января 2023 года. Бой пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

Бокс
Заб Джуда
Костя Цзю
Тим Цзю
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