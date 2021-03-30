В среду, 31 марта, в Ньюкасле (Австралия) пройдет поединок между Тимом Цзю и Деннисом Хоганом. Их бой станет главным событием вечера бокса на арене Newcastle Entertainment Centre.

26-летний сын экс-чемпиона мира по боксу Кости Цзю является двукратным чемпионом IBF Australasian и WBO Global Titles в первом среднем дивизионе. На счету австралийца Цзю в профессиональном боксе — 17 побед, из которых 13 были завершены нокаутами.

16 декабря 2020-го Цзю нокаутировал в первом раунде новозеландца Боуина Моргана и успешно защитил титул WBO Global и IBF Australasian.

Соперник Цзю — 36-летний ирландец Хоган — бывший претендент на титул чемпиона мира. У него — 26 побед, три поражения и один результат боя был признан ничейным.

Следить за прямой трансляцией боя Цзю — Хоган можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на «Матч ТВ» (начало — в 13.30 по мск) и «Матч Боец» (13.30).

Видеотрансляция боя Тим Цзю — Деннис Хоган