Тим Цзю мечтает сразиться с Головкиным

Австралийский боксер Тим Цзю 29 марта в интервью Boxingscene.com рассказал о своей мечте.

«Я мечтаю выйти в ринг против Геннадия Головкина. Он был моим идеалом в детстве, я смотрел на его бои и всегда болел за него. Этот тот случай, которого я жду всю жизнь», — сказал Цзю.

В своем последнем бою Цзю 16 декабря выиграл у новозеландца Боуина Моргана нокаутом в первом раунде. Он защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO в весовой категории до 69,9 кг.

Напомним, что 26-летний Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу россиянина Константина Цзю.

Всего на профессиональном ринге Тим Цзю одержал 17 побед (13 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.