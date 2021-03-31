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Тим Цзю — Деннис Хоган, бой за титул чемпиона WBO Global: смотреть онлайн трансляцию

12:00
Деннис Хоган и Тим Цзю. Фото Twitter
Деннис Хоган и Тим Цзю. Фото Twitter
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31 марта в австралийском Ньюкасле пройдет бой за титул чемпиона по версии WBO Global между австралийцем Тимом Цзю и ирландцем Деннисом Хоганом.

Победитель этого поединка должен встретиться с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе аргентинцем Брайаном Кастаньо.

26-летний сын экс-чемпиона мира по боксу Кости Цзю одержал в профессиональном боксе 17 побед, 13 из которых — нокаутами. 16 декабря 2020 года Тим Цзю выиграл у новозеландца Боуина Моргана нокаутом в первом раунде и защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO в весовой категории до 69,9 кг.

Следить за боем Цзю — Хоган вы можете с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ. Начало — в 13:30 мск.

Видеотрансляция боя Тим Цзю — Деннис Хоган

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