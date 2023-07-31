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Дрозд о переносе боя Бетербиева со Смитом: «Здоровье — превыше всего»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал перенос титульного боя в полутяжелой весовой категории между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом.

Бетербиев сообщил, что врачи настояли на переносе его поединка из-за операции на зубе.

«Конечно, это серьезная проблема. Предполагаю, что Бетербиев уже вовсю проводил спарринговые сессии и выходил на пик формы. Когда такие сложности со здоровьем возникают за три недели до поединка, это очень неприятно, так как остается совсем немного времени. Безумно сложно. С другой стороны, у Артура есть огромный опыт, он понимает, как психологически справляться с подобным. Все ждали и надеялись, что этот год получится для нас хорошим, но, к сожалению, вмешались нетипичные для бокса травмы. Видимо, никакой возможности выйти на ринг действительно нет. В противном случае бой бы состоялся. А так здоровье превыше всего. Никто не имеет права им рисковать», — приводит RT слова Дрозда.

Поединок Бетербиева и Смита должен был состояться 19 августа в Квебеке (Канада).

Источник: RT
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