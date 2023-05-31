Теренс Кроуфорд назвал лучшего боксера современности

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) считает, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) является лучшим боксером в мире.

«Шакур [Стивенсон] — номер один. В моем списке лучших также есть Джервонта Дэвис, Канело, Наоя Иноуэ и Тайсон Фьюри», — сказал Кроуфорд в подкасте Million Dollaz Worth of Game.

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе после того, как в сентябре не прошел взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао (17-2). Стивенсон победил Консейсао единогласным решением и перешел в легкий вес, где в апреле нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Есино (16-1).