Константин Цзю рассказал, что отругал сына Никиту после победы нокаутом в первом раунде

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал победу своего сына Никиты в первом раунде над австралийцем Бенджамином Боммбером.

«Я его отругал. Конечно, отругал. Начал с этого. Потом похвалил. Я очень горжусь, действиями и тем, что он делает. Хороший качественный нокаут. Этот апперкот будет визитной карточкой. Сейчас Никите нужны бои, даже такого уровня. Важна сама практика выхода на ринг. Злопыхатели пускай шумят, нам без разницы. Мы делаем свою работу», — приводит слова Цзю MMA.Metaratings.ru.

25-летний Никита Цзю 24 мая в Мельбурне (Австралия) одержал победу нокаутом в первом раунде над соотечественником Бенджамином Боммбером. На его счету шесть побед (пять нокаутом) и ни одного поражения.