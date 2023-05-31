Кудряшов: «Бой Спенса и Кроуфорда — самое крупное событие, которое может быть в боксе»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка между американцами Эрролом Спенсом и Терренсом Кроуфордом.

«Давным-давно жду этот бой. И до сих пор не верю, что он состоится. Даже если его официально анонсировали. Пока они не выйдут на ринг, верить в их встречу не стану. Уже миллион раз разбирали обоих боксеров. Я даже бывал в лагере Спенса. Тогда говорили, что он машина, которую не остановить. Несмотря на тяжелые удары, это чувствительный боксер силового плана. Их бой — это самое крупное событие, которое может быть в боксе, если мы уже окончательно перестали верить в поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

Спенс реально крут, но после аварии я, честно, потерял его. Он не сверкал. Кроуфорд может подобрать к кому угодно не только ключи, но и перчатки, которые ему сильно понравились. Со Спенсом такое точно не пройдет. У него профессиональная команда, и он не из России. Надеяться на перчатки не стоит, а вот на свои навыки Кроуфорд может рассчитывать, и я вижу его фаворитом», — приводит Metaratings слова Кудряшова.

Поединок Спенса и Кроуфорда состоится 29 июня в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBA, принадлежащие Спенсу, и титул WBO, принадлежащий Кроуфорду.