Теофимо Лопес признан лучшим боксером года по версии The Athletic

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 нокаутом) стал бойцом года по версии издания The Athletic.

В голосовании Лопес обошел тяжеловеса Тайсона Фьюри.

18 октября Лопес по очкам победил украинца Василия Ломаченко и объединил свой пояс IBF с титулами WBC Franchise, WBA Super и WBO.

