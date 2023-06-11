Теофимо Лопес победил Джоша Тейлора и стал чемпионом WBO в суперлегком весе

Бывший чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (19-1) победил шотландца Джоша Тейлора (19-1) и завоевал титула чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе.

Лопес был близок к досрочной победе в заключительном раунде, но все же выиграл бой единогласным решением судей (115-113, 115-113, 117-111).

Лопес имеет единственное поражение от австралийца Джорджа Камбососа-младшего (20-2), которому он проиграл в 2021 году единогласным решением судей (115-111, 115-112, 114-113).?