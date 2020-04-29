Тайсон рассказал, как избил семерых проституток

Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон рассказал о худшем моменте в своей жизни. После этого случая он перестал употреблять кокаин.

— Я лежал на кровати в гостинице, — цитирует 53-летнего Тайсона The Sun. — Всегда старался сделать так, чтобы не оставался один: рядом должна быть или проститутка, или собака. Действительно темные времена. Лежу в номере, со мной семь женщин, немного морфина, кокаин, таблетки для потенции, марихуана, Hennessy.

Низшая точка в моей жизни, потому что на меня напала паранойя, думал, что эти женщины хотят ограбить меня или подставить. Я начал избивать их. Все было как в темноте, но была цель. Я больше не хотел отдавать им ни частички моей души.

Таков дьявол, и он победил. Я выгнал всех. Лежал, не закрывая глаз, весь в поту. Очень рад, что выжил. С тех пор никакого кокаина.