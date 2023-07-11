Тайсон Фьюри отказался выплатить миллион долларов Украине

Британский боксер Тайсон Фьюри отверг предложение выплатить миллион долларов Украине.

«Фьюри сказал Усику: «Ты и твоя команда достойны 30 процентов гонорара». Усик ответил на этот блеф: «Я готов, давай распределим гонорар 70 на 30, дело не в деньгах. Но есть одно условие. Ты должен заплатить миллион Украине. Это не пожертвование, не благотворительность, это мое условие. Тайсон не захотел платить Украине. И я никогда не назову вам причину. Потому что это разрушит его имидж навсегда», — сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на менеджера украинца Александра Усика Александра Красюка.

Ранее Фьюри отказался от боя с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Во вторник стало известно, что британец подерется с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну 28 октября.