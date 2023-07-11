Фьюри о бое с Нганну: «Он считает самым сильным панчером в мире. Посмотрим, что он будет, когда я его ударю»

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал потенциальный бой с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну по правилам бокса.

«Этот парень считается самым сильным панчером в мире, но давайте посмотрим, как он отреагирует, когда его ударю я.

С нетерпением жду возможности показать, что «Цыганский Король» — величайший боец? своего поколения. Это будет битва на века», — цитирует британца Майкл Бенсон.

34-летний Фьюри провел 34 боя — 33 победы (24 нокаутом) и 1 ничья.

У 36-летнего Нганну нет опыта выступлений в боксе. В мма он провел 20 боев — одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел 3 поражения.