Экс-чемпион мира по боксу Жиров: «Смерти нет, чего ее бояться? Я помню свои реинкарнации»

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии IBF Василий Жиров в интервью «СЭ» заявил, что не верит в смерть и верит в реинкарнацию.

«Да, эта идея [о принятии российского гражданства] еще есть, просто не знаю, как это лучше сделать, — отметил Жиров. — Тот парень, который помогал мне, ушел, переход сделал. Сергей... Фамилию его не помню. Я говорю не «смерть», а «сделал переход». Мой взгляд на жизнь такой: смерти нет, это иллюзия, которую вбивают нам в голову. Есть душа, а тело — наша машина. Тело — машина, а душа — вечность, то, что ты и есть на самом деле. Фильм «Аватар» смотрели? То же самое происходит, что и там».

«Да ее [смерти] нет, чего бояться? Нам просто вбили в голову, что есть смерть, — сказал бывший боксер. — Смерть есть для того, кто боится. А так посмотреть — тысячелетия прошли, я помню свои прошлые реинкарнации. Когда появились эти дежавю, я стал вспоминать многое. Появились люди, которые помнят меня в прошлых реинкарнациях. Видели фильм «Шестое чувство»? Вот этот мальчик, который там играл... Ну, мальчика играл актер, но существует и сам пацан. Он живет у нас в Аризоне. Я с ним познакомился, меня друзья познакомили. Мы начали общаться — я сразу понял, что мы знаем друг друга уже давно, не одно тысячелетие. Он мне сказал: «Да, Вася, мы знаем друг друга уже давно». Но это было только начало — потом я встретил его маму и просто офигел! Но это уже отдельная тема».

Также Жиров опроверг появившуюся в 2017 году информацию о том, что он стал мусульманином.

«Я принял ислам? Я принимаю религию, но я не мусульманин, скажем так, — пояснил экс-чемпион мира. — Во всех религиях есть много вещей, которые учат тебя раскрываться как личность. Если можно взять что-то из какой-то религии и применить, стать лучше как человек — почему нет? Я беру лучшее из религии и становлюсь лучше, но это не значит, что я на сто процентов мусульманин. Нет. Я не делаю каких-то специальных религиозных обрядов, просто принимаю религию».

В 1996 году Жиров, выступая за сборную Казахстана, стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 81 кг. Чемпионским поясом IBF он владел с 1999 по 2003 год. В профессиональном боксе одержал 38 побед (32 КО), потерпел три поражения, один поединок с его участием завершился вничью. Со второй половины 1990-х Жиров проживает в Финиксе (штат Аризона, США).