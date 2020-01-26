Тайсон Фьюри: «Ни у кого нет такого же сердца и решимости, как у меня»

Британо-ирландский боксер Тайсон Фьюри на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, посвященной реваншу с американцем Деонтеем Уайлдером, высказался о своих шансах на победу.

Бой-реванш за титул WBC в тяжелом весе пройдет 22 февраля 2020-го в Лас-Вегасе. Первый поединок между 31-летним Фьюри и 34-летним Уайлдером прошел 1 декабря 2018-го. Встреча завершилась ничьей. Фьюри выигрывал по очкам, но оказался в нокдауне в 9-м и 12-м раундах.

— Ни у кого нет такого же сердца и решимости, как у меня. Я противопоставлю Уайлдеру свою железную волю, и мы увидим, кто победит, — цитирует Фьюри BBC. — Я не боюсь выходить один на один с величайшим панчером в истории супертяжелого веса. Несмотря на то, что я ненавижу этого парня, он потрясающий. Он провел десять защит титула и побил рекорд Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Мы — непобежденные воины, одновременно пришедшие в профессиональный бокс и не знающие горечи поражений.