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Тайсон Фьюри намерен заставить младшего брата уйти из бокса и сменить фамилию в случае поражения от Джейка Пола

11:56
Тайсон Фьюри. Фото Reuters
Тайсон Фьюри. Фото Reuters
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Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что его младший брат Томми Фьюри может провести следующий поединок против блогера Джейка Пола. Фьюри-старший отметил, что заставит младшего брата уйти из бокса и сменить фамилию в случает поражения.

«Я думаю, что бой должен состояться — Томми и Джейк проведут бой, — сказал Тайсон Фьюри в интервью Boxing Social. — Если Томми не сможет прибить Джейка Пола, я заставлю его уйти из бокса. Если он не сможет победить Джейка Пола, то пускай забудет о боксе. Потому что у него есть амбиции стать чемпионом мира, а выходить он будет против парня из YouTube. Но это отличный бой для мира социальных сетей и всех тех, кто поддерживает их обоих. Будет интересный, зрелищный бой. Но Томми носит фамилию Фьюри. Если он не сможет победить Джейка Пола, ему придется сменить фамилию».

На счету 24-летнего Пола 4 победных боя. У 22-летнего Фьюри — 7 побед в 7 поединках.

В ночь на 10 октября в Вегасе Тайсон Фьюри проведет третий поединок с Деонтеем Уайлдером. В России бой покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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