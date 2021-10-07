Тяжеловес Дерек Чисора высказался о решении Деонтея Уайлдера взять в тренеры Малика Скотта — бывшего своего соперника, которого он нокаутировал в первом раунде семь лет назад.

«Интересное решение Уайлдера — взять в тренеры Малика Скотта. Скотт в свое время устраивал Ленноксу Льюису ночные кошмары в спаррингах. Он двигался, постоянно менялся, но не мог финишировать его, потому что у него нет сердца. Все знают, что у Малика Скотта никогда не было сильного духа. И свой последний бой в Монако (ноябрь 2016-го) он провел очень слабо. Я склоняюсь к победе Фьюри нокаутом в восьмом раунде», — сказал Чисора в студии Sky Boxing.

Третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. Поединок в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».