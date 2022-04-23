Актер Сычев дал прогноз на бой Романкевича против Ибрагимова

Актер Владимир Сычев рассказал о том, как относится к перепалке в Сети бойцов Петра Романкевича и Хадиса Ибрагимова.

«Конечно, вы сами знаете в последнее время, стало как-то модным, когда бойцы нагревают публику. Я не знаю, сценарные это все моменты или личная какая-то неприязнь кого-то конкретно друг к другу, к своему оппоненту, но тем не менее мы знаем многих таких серьезных и знаменитых даже бойцов, у которых были серьезные такие оскорбления, претензии и подогрев публики перед боем», — казал Сычев РЕН ТВ.

Сычев отметил, что похожим образом вели себя Владимир Минеев и Магомед Исмаилов.

«И Макгрегор этим славился. Не знаю, я бы не тратил время на это. Надо делать свою работу, готовиться, изучать партнера, выходить и доказывать уже своим мастерством, а не словами, как это Емельяненко всегда делал. Никогда никого не оскорбляли, выходили и делали свою работу», — подытожил Владимир.

Напомним, поединок Абдугофурова и Чудинова станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля. Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

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