Тарасов рассказал о слезах Дацика после их последнего боя

Боец ММА Артем Тарасов рассказал о слезах Вячеслава Дацика после их боя, который состоялся в 2019 году.

«Сейчас я выиграю Михаила Кокляева, мой чек поднимется. Я буду брать другие деньги. Следующим после Кокляева идет Александр Емельяненко, а дальше уже все остальные. О каких регбистах, Тамаевых идет речь? У меня супертяжи. Дацик сумасшедший, который Орловского выиграл. Я его — хоп! И до свидания, Дацика нет, все лицо после боя побито, злой плачет: «Судей купили», — заявил Тарасов РЕН ТВ.

Бой Дацика с Тарасовым состоялся в апреле 2019 года. Блогер сам вызвал Рыжего Тарзана на бой, несмотря на то что уступал ему в весе почти в 2 раза. При этом Тарасову удалось победить: после третьего раунда Дацика дисквалифицировали за использование запрещенных приемов. Бой проходил по правилам MMA, Тарасов после поединка заявил, что сломал о голову оппонента обе руки. После этого он перенес 5 операций.

Сейчас Тарасов и Дацик готовятся к своим боям в рамках турнира «Короли ринга».