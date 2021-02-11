Поветкин назвал личный рекорд в жиме лежа

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин в интервью «СЭ» рассказал о своих силовых показателях.

— Как выглядят ваши тренировки на физику?

— Утром бег, турник, брусья, отжимания, приседания. Днем — школа бокса: снаряды, лапы. Вечером — работа с тяжестями: штанга, гири — взрывная работа.

— Как много бегаете?

— Километров 5-6. Иногда получалось и побольше.

— По сколько раз подтягиваетесь?

— Подтягивания в основном по 13-15 раз. Делаю по несколько подходов. На брусьях — по 20-25 раз.

— А жим лежа?

— 120-130 килограммов. А раньше доходил до 200 килограммов на раз. Но потом у меня начали плечи болеть, и я отказался от этого. Сейчас у меня самый большой вес в жиме, по-моему, 140-145 килограммов. Точно не помню.

6 марта 41-летний Поветкин проведет реванш с британцем Диллианом Уайтом. В их первом бою, который прошел 22 августа 2020 года, российский боксер победил нокаутом в пятом раунде.

(Илья Андреев)