Блогеров восхитил последний бой Дацика: «Страшное рубилово»

В социальных сетях перед противостоянием Вячеслава Дацика с камерунским боксером Тайсоном Дижоном активно обсуждают один из последних боев россиянина. В этом поединке ему противостоял Артур Лысый.

Комментарии интернет-пользователей о спарринге были такими:

— Дацик с каждым сроком все лучше и лучше становится. Российские лагеря.

— Получше даже многих профессиональных боев этот спарринг.

— Вячеслав сильно выносливее стал. Видно, тренируется.

— В 40 лет нормально, некоторые в этом возрасте даже разминку делать обламываются!

— Красивый, качественный бой! Всем здоровья!

— Любые бои Дацика интересней смотреть, чем многих чемпионов, потому что он идейный, а не бабловый.

— Дацик молодец! Набирает обороты, приобретает опыт хороший, поднимает свою выносливость.

Бой Дацика и Тайсона Дижона пройдет в рамках нового турнира «Короли ринга». В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Турнир «Короли ринга» пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». Поединки в прямом эфире будет транслировать РЕН ТВ.