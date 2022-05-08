Тренер Бивола указал на ошибки Дмитрия: «Канело пришел в полутяжи елки-палки. Надо было быть наглее. Толкнул его, и вдогонку бить как собаку»

Советский и российский тренер по боксу, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) Геннадий Юрьевич Машьянов рассказал, какие ошибки совершал Дмитрий в бою с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1).

«План был приблизительно такой, какой и был исполнен, — сказал Машьянов в интервью YouTube-каналу FightSpace. — Только надо было еще наглее, еще увереннее сталкивать его в центре ринга, а он просто стоял иногда. Канело пришел в полтуяжи елки-палки. Дима — полутяж. Он [Альварес] — щенок, грубо говоря по своим инстинктам, поэтому надо было понаглее. Толкнул его, и вдогонку бить как собаку. То, что он и делал иногда. После объявления Димы победителем в голове промелькнуло, что я завязываю с боксом (смеется). Я сделал все, что я мог. Я старый, больной человек. Самое главное, что Дима боксирует с головой и слушает, и выполняет, и еще что-то дополняет. Творит. Просто красавец».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.